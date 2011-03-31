У справі Кучми допитали Медведчука

Слідчий Генеральної прокуратури допитав колишнього главу Адміністрації Президента України Віктора МЕДВЕДЧУКА у кримінальній справі проти екс-Президента Леоніда КУЧМИ.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, сьогодні з 10.00 ранку у Головному управлінні з особливо важливих справ Генеральної прокуратури України допитується колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Євген МАРЧУК як свідок у справі за обвинуваченням Л.КУЧМИ.

Учора у цій же справі слідчий допитав як свідка В.МЕДВЕДЧУКА. Допит, який тривав близько трьох годин, був проведений дочасно у зв’язку з неможливістю В.МЕДВЕДЧУКА прибути з поважних причин до прокуратури у призначений день.

За повідомленням слідчого у вказаній справі, найближчим часом будуть допитані як свідки і інші особи, які можуть надати необхідні покази.

Також постановою слідчого усунуто від участі у справі адвоката Ігоря ФОМІНА, оскільки встановлено, що у жовтні 2003 року він брав участь як захисник колишнього генерала МВС Олексія ПУКАЧА під час розгляду скарги на постанову суду про обрання йому міри запобіжного заходу та порушення щодо нього кримінальної справи про перевищення влади та посадових повноважень. “Відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства, особа не може брати участь у справі як захисник, коли вона надає або раніше надавала юридичну допомогу іншій особі, інтереси яких суперечить одна одній”, - роз’яснили у ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, проти Л.КУЧМИ 21 березня 2011 року порушено кримінальну справу в рамках розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.