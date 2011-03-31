У Черновецького заявили Попову: до Вас усе було добре

У фракції Блоку Леоніда Черновецького в Київраді не згодні з позицією міськдержадміністрації щодо повернення у комунальну власність переданих приватним компаніям активів міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це співголова фракції Блоку Черновецького Денис КОМАРНИЦЬКИЙ заявив сьогодні на засіданні Київради, коментуючи заяву керівника Київської міськдержадміністрації Олександра ПОПОВА про необхідність провести серйозну роботу з повернення втрачених активів міста.

«Це не зовсім правильна позиція керівництва міста про те, що якщо не буде повернення певних активів, то у Києва немає можливості для інтенсивного розвитку. Це позиція не зовсім правильна: що немає результатів, тому що не повернули активи», - сказав Д.КОМАРНИЦЬКИЙ.

За словами депутата Київради, в майбутньому він не хоче чути від представників КМДА такі виправдання за погані результати в роботі.

«Це неправильно – все повернути. У нас є проблеми, наприклад, з вилученням до державного бюджету… І наша думка - що до Вас все було добре», - заявив Д.КОМАРНИЦЬКИЙ.

У відповідь на заяву Д.КОМАРНИЦЬКОГО О.ПОПОВ сказав: «Коли я говорив про можливість повернення активів, я, перш за все, мав на увазі Вас. І я Вас прошу дуже серйозно подумати над цією темою, прийти і запропонувати варіанти розв’язання цієї проблеми, тому що, звичайно, робота через правоохоронні органи і суди – це дуже копіткий процес. І мені дуже не хотілося б, щоб він затягнувся».

О.ПОПОВ уточнив, що має на увазі не тільки Д.КОМАРНИЦЬКОГО. «Я маю на увазі і тих людей, яких Ви представляєте», - сказав голова КМДА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 березня, на сесії Київради О.ПОПОВ, зокрема, заявив, що з власності територіальної громади Києва вилучені більш як 68,5 тис. кв. м нежилої нерухомості, в якій розташовувалися міські і загальнодержавні установи.

За словами О.ПОПОВА, за безцінь було продано приміщення автобусних парків, комунальних аптек, центральних поліклінік Солом’янського і Шевченківського районів, дитячий туберкульозний санаторій тощо.