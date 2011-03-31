У Тимошенко кажуть, що владі Януковича позаздрили би монархи 17-18ст.

Фракція «БЮТ-Батьківщина» вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має нести персональну відповідальність за зростання заборгованості з заробітної плати.

Про йдеться в заяві фракції, текст якої переданий УНІАН.

Депутати нагадують, що згідно з даними Держкомстату, станом на 1 березня заборгованість сягнула майже 1,5 млрд. грн., при цьому найбільші борги зафіксовані у Донецькій області.

«У фракції переконані, що відповідальність за цю критичну ситуацію та її подальше вирішення повинен взяти на себе особисто президент Віктор ЯНУКОВИЧ як людина, що сконцентрувала у своїх руках таку повноту влади, якій могли б позаздрити абсолютні монархи 17-18 століття», - говориться в заяві.

У «БЮТ-Батьківщині» наголошують, що не потрібно вводити людей в оману. «Реальним керівником уряду в Україні є саме ЯНУКОВИЧ, і він має усі необхідні повноваження, щоб навести лад у ситуації з невиплатою зарплат. Водночас вкрай безвідповідальною виглядає поведінка урядовців, які замість того, щоб кинути усі зусилля на подолання заборгованості - перекидають відповідальність за борги по зарплаті один від одного, як розпечену картоплю», - наголошують депутати «БЮТ-Батьківщини».

У фракції підкреслюють особливий цинізм в діях влади, оскільки влада в рази збільшує тарифи на газ, електроенергію та житлово-комунальні послуги, однак не поспішає ліквідовувати борги по зарплатах. «Крайньою межею цинізму можна назвати ситуацію, коли до візиту ЯНУКОВИЧА в його рідне місто Єнакієве у квітні планують відремонтувати дороги на 13 млн. грн. бюджетних коштів. А в цей самий час шахтарі єнакієвської шахти «Красний Октябрь» 2,5 місяці сидять без копійки зароблених важкою працею грошей. При цьому усі звернення шахтарів до уряду та місцевої влади брутально ігноруються», - йдеться у заяві.