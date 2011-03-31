Луценко: Ющенко продав шкуру убитого Майданом Дракона

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО переконаний, що за допомогою його арешту влада хоче встановити страх у всій країні.

Про це він заявив в інтерв`ю виданню «Фокус», текст якого було передано з Лук’янівського СІЗО.

«Я розумів і розумію, що мій арешт - це спроба встановити атмосферу загального страху. Якщо екс-міністра МВС заарештовують за нібито незаконне святкування Дня міліції й неправильно оформлений стаж водія, то що ж буде з простою, неугодною цій владі людиною? Я розумів і розумію, що мені мстять за свій страх ті, кого прикрила від відповідальності ГПУ, а потім і депутатська недоторканність», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він запевнив, що й сьогодні пройшов би весь шлях у політиці, не пом`якшуючи висловлювань і не домовляючись таємно зі злодіями й мародерами.

«Що я зрозумів за останній час, так це те, що ЮЩЕНКО продав шкуру убитого Майданом Дракона. І новий Дракон став сильніший від відчуття, що все продається або від того, що всіх можна залякати», - сказав він.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, він знав про майбутній арешт за місяць, але не намагався втекти, розуміючи, що це його доля - довести, що не все вирішують великі гроші й страх.

Екс-міністр також зазначив, що за останній час більше нікого з членів його сім`ї на допити не викликали.

Ю.ЛУЦЕНКО також повідомив, що раз на тиждень бачиться зі своєю дружиною. «Раз на тиждень бачуся з дружиною на правах зустрічей із захисником. І це не формальність - у мене немає кращого захисника. І чекаю цього дня, як у студентські роки побачення», - сказав він.

Коментуючи тему правосуддя в Україні, екс-міністр розповів анекдот: «На тему нашого правосуддя пригадав анекдот: «Йде бабуся по Хрещатику, бачить - з однієї будівлі весь час виходять люди й хрестяться. Вона заходить туди і просить: «Продайте мені ікону». «Немає у нас ікони». «Продайте ладанку». «Немає у нас ладанки». «Продайте хоч святої водиці». «Бабця, йди звідси! Немає у нас тут нічого святого! Тут Печерський суд...».