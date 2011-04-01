Путін планує бути у Києві 12 квітня

17:30, 01 квітня 2011
Політика
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Програма візиту уточнюється

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН планує відвідати Київ 12 квітня.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

Програма візиту глави уряду РФ на даний момент уточнюється, відзначило джерело.

Разом з тим, співрозмовник агентства повідомив, що 12 квітня може бути проведене засідання українсько-російського міжурядового комітету з економічного співробітництва.

 

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