Путін планує бути у Києві 12 квітня
17:30, 01 квітня 2011Політика
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Програма візиту уточнюється
Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН планує відвідати Київ 12 квітня.
Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.
Програма візиту глави уряду РФ на даний момент уточнюється, відзначило джерело.
Разом з тим, співрозмовник агентства повідомив, що 12 квітня може бути проведене засідання українсько-російського міжурядового комітету з економічного співробітництва.
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