Могильов каже, що у важливих рішеннях радиться з Богом

Міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов зізнався, що Біблію він до кінця так і не прочитав, але, перш ніж ухвалити важливе рішення, спочатку звертається до Бога.

"Якщо бути відвертим, Біблію я так до кінця і не прочитав, але це не заважає мені впродовж усього життя дотримуватися принципів християнської моралі", - розповів глава МВС в інтерв'ю "Комсомольській правді в Україні".

"Я вважаю, що Господь - у кожному з нас. Приймаючи те чи інше рішення, потрібно спочатку звернутися до Бога, прислухатися, ніби радячись з ним, і тільки тоді діяти. Людина не всесильна - про це необхідно пам'ятати завжди", - зауважив Могильов.

Він також повідомив, що скоро МВС планує розпочати будівництво храму Святого архістратига Божого Михаїла. Зараз це питання, за його словами, розглядається.

Могильов також запевнив, що він не пов'язаний кровними узами з кимось із членів уряду.

"Запевняю вас, у мене немає родичів у вищих ешелонах влади і кумівство для мене неприйнятно в принципі. Офіцерські честь і гідність для мене - не порожні слова!", - заявив він.

Нагадаємо, Анатолій Могильов очолює МВС уже більше року. 14 березня декілька громадських організацій заявили про проведення спільної всеукраїнської акції з вимогою відставки Могильова та вийшли з гаслами: "Могильовщину геть!", "Могильов псує імідж України в очах міжнародної спільноти", "Могильов дискредитує президента!".

ТСН