Стецьків вважає, що Ставнійчук використають і викинуть

Народний депутат України, член фракції НУНС Тарас СТЕЦЬКІВ вважає. що Марину СТАВНІЙЧУК, яку призначено заступником глави Адміністрації Президента, використають і «викинуть як непотріб».

Як передає кореспондент УНІАН, про це політик заявив сьогодні в Івано-Франківську обласному музично-драматичному театрі на зустрічі з жителями міста.

На прохання прокоментувати призначення М.СТАВНІЙЧУК на цю посаду, Т.СТЕЦЬКІВ відповів: «Я, коли почув про це, мене здивувало призначення. Я «підняв» телефон і я її «такого» наговорив. Але, знаєте, це звичайне національне українське лакейство».

За словами народного депутата, на його запитання до М.СТАВНІЙЧУК, для чого вона туди пішла, його колишня соратниця відповіла, що хоче спробувати на посаді заступника глави Адміністрації «чесно служити Україні».

Т.СТЕЦЬКІВ спростував її пояснення, зауваживши: «Ви добре знаєте, що Вам пообіцяли добрі гроші, добру посаду і машину і Ви пішли на це».

Депутат наголосив, що «нам притаманне лакейство». «Ну, панове, маємо ми цю біду, цю біду мають і люди, на яких ми хотіли б надіятися, але вони себе так поводять», - додав він.

«Але, ви побачите: вони нею (М.СТАВНІЙЧУК – УНІАН) покористуються і викинуть як непотріб, - спрогнозував Т.СТЕЦЬКІВ. – Викинуть просто так, як викидали всіх до неї».

Довідка УНІАН. Глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ призначив своїм Указом М.СТАВНІЙЧУК заступником глави Адміністрації Президента. М.СТАВНІЙЧУК з червня 2007 по березень 2010 року була заступником глави Секретаріату Президента Віктора ЮЩЕНКА - представником Президента в Конституційному Суді України - Представником Президента в Центральній виборчій комісії.

Вона є членом Європейської комісії «За демократію через право» («Венеціанська комісія»).

Після свого призначення М.СТАВНІЙЧУК заявила, що на новій посаді відповідатиме за конституційні процеси.