Чому Кучма не хоче бачити Мельниченка?

У понеділок відбудеться очна ставка між екс-президентом України Леонідом Кучмою та колишнім офіцером держохорони Миколою Мельниченком. Про це в інтерв`ю "5 каналу" повідомив адвокат Кучми Ігор Фомін.

- Наскільки я розумію, вона буде у понеділок, - сказав він. - Зволікання з проведенням цієї очної ставки має дві основних складові. По-перше - це позиція президента Кучми щодо того, що він вважає взагалі неетичним, взагалі спілкування його як голови держави, з людиною, яку він вважає зрадником. Друга причина - це те, що готували і шукали адвоката, який би спеціалізувався на кримінальному праві і мав досвід роботи в публічних справах".

Очну ставку Кучми з Мельниченком, нагадує 5 канал, переносили вже тричі. Генпрокуратура звинувачує екс-президента у перевищенні посадових повноважень, які призвели до смерті журналіста Ґонґадзе. Записи Мельниченка у кабінеті Кучми залучили як речові докази у цій справі.