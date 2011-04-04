У Кореї розстріляли двох міністрів

У КНДР за звинуваченням у шпигунстві і шкідництві страчені колишній міністр шляхів сполучення Кім Ен Сам і екс-міністр фінансів Мун Або Бон. Про це повідомила сеульська газета Chosun Ilbo з посиланням на північнокорейське джерело.

За цими даними, як повідомляє newsru, колишнього міністра шляхів сполучення, який займав цей пост у 1998-2008 роках, стратили у зв`язку зі справою про вибух на одній із залізничних станцій у квітні 2004 року. Це було розцінено як диверсія щодо спецпотягу лідера КНДР Кім Чен Іра, який повертався тоді з Китаю.

Міністра звинуватили у зв`язку з цим в просочуванні секретної інформації. Маршрути і розклад поїздок лідера КНДР відомі тільки його персональній охороні і секретарям, а також главі відомства шляхів сполучення.

Колишній міністр фінансів, у свою чергу, був страчений у зв`язку з провалом грошової реформи в грудні 2009 року. Вона викликала велике незадоволення населення, привела до зростання цін і загострення товарного дефіциту.

Раніше, як повідомляли в Сеулі, у цій же справі в квітні минулого року був розстріляний глава Планово-фінансового відділу ЦК Трудової партії Кореї Пак Нам Гі.