Опозиція вимагає від Мороза оприлюднити заяви про вихід з фракцій

Фракції «Наша Україна» і БЮТ вимагають від голови Верховної Ради V скликання Олександра МОРОЗА оприлюднити сьогодні заяви депутатів про вихід з цих двох фракцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час ранкового пленарного засідання парламенту заявив лідер фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Він нагадав, що в апараті ВР уже зареєстровано 168 заяв народних депутатів. Крім того, за його словами, ці заяви уже отримали своє підтвердження.

«Ви вимагали - ми написали», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

При цьому В.КИРИЛЕНКО зазначив, що уже завтра БЮТ і «Наша Україна» проведуть свої з’їзди для того, щоб на підставі заяв прийняти рішення про дострокове припинення повноважень своїх народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня фракції «Наша Україна» і БЮТ зареєстрували в апараті Верховної Ради заяви про вихід своїх народних депутатів з фракцій.

За словами В.КИРИЛЕНКА, зареєстровано 62 заяви від фракції «Наша Україна» і 106 - від фракції БЮТ, а загалом зареєстровано 168 заяв.