Єфремов: Герман і Лукаш зберегли вплив і посади, які «через кому»

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що зміна статусу колишніх заступників глави Адміністрації Президента не зменшить їхнього впливу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв`ю журналістам, відповідаючи на запитання про те, наскільки збережеться вплив «тієї ж Олени ЛУКАШ і Ганни ГЕРМАН при ухваленні рішень в Адміністрації Президента».

За словами О.ЄФРЕМОВА, «сам по собі статус радника Президента – це досить високий статус, я вже не говорю про решту посад, які йдуть через кому».

«І навіть будучи в статусі радника Президента, якщо ти займаєш активну позицію, якщо ти професійно підготовлений фахівець, то ти можеш мати досить високий вплив», - підкреслив О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, ступінь впливу не залежить від посади. Він підкреслив, що «можна обіймати високу посаду, але бути інфантильною людиною й ні на що не впливати».

О.ЄФРЕМОВ вважає, що кадрові зміни в Адміністрації Президента це всього лише реформа й нічого іншого за цим не стоїть. За його словами, екс-заступники глави АП «перейшли в інший статус і займаються практично тією самою роботою, але вже в іншому статусі».

Він підкреслив, що сьогодні «реформа вищого ешелону виконавчої влади практично знаходиться в завершальній стадії».

За його словами, раніше було реформовано уряд України. Він додав, що адміністративна реформа продовжуватиметься вже на місцях – в обладміністраціях і районних адміністраціях.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня Президент Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив 6 заступників глави Адміністрації Президента.

Зокрема, було звільнено з посади першого заступника глави Адміністрації Олену ЛУКАШ. Також із посад заступників глави АП звільнено Ганну ГЕРМАН, Андрія ГОНЧАРУКА, Юрія ЛАДНОГО, Андрія ПОРТНОВА, Марину СТАВНІЙЧУК.

Колишні заступники були призначені радниками В.ЯНУКОВИЧА.

Крім того, Г.ГЕРМАН призначено керівником Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента.

А.ГОНЧАРУК очолив Головне управління з питань міжнародних відносин, А.ПОРТНОВ - Головне управління з питань судоустрою Адміністрації Президента, Ю.ЛАДНИЙ - Головне управління Державного протоколу та церемоніалу АП.

О.ЛУКАШ призначено Представником Президента у Конституційному Суді, а М.СТАВНІЙЧУК - керівником Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента.