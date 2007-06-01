Мартинюк запропонував ЦВК обирати керівників, не виходячи з парламенту
22:52, 01 червня 2007Політика
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Потрібні голова, заступник та секретар
Перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК запропонував новообраним членам Центральної виборчої комісії провести своє перше засідання і обрати керівництво.
Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією А.МАРТИНЮК виступив під час засідання парламенту.
Зокрема, А.МАРТИНЮК зазначив, що перше засідання членів ЦВК має відбутися у ВР на третьому поверсі.
Зокрема, мають бути обрані голова ЦВК, його заступник та секретар ЦВК.
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