Мартинюк запропонував ЦВК обирати керівників, не виходячи з парламенту

Перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК запропонував новообраним членам Центральної виборчої комісії провести своє перше засідання і обрати керівництво.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією А.МАРТИНЮК виступив під час засідання парламенту.

Зокрема, А.МАРТИНЮК зазначив, що перше засідання членів ЦВК має відбутися у ВР на третьому поверсі.

Зокрема, мають бути обрані голова ЦВК, його заступник та секретар ЦВК.