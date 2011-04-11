Янукович - керівникам областей: Не можна так безбожно красти
Президент - у Львові
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає повернути у бюджет кошти, не витрачені на ліквідацію наслідків стихійних лих у західних регіонах України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на засіданні регіонального комітету з економічних реформ у Львові.
В.ЯНУКОВИЧ запитав у керівників областей: «Скільки грошей ви можете повернути з тих, які вкрали?».
При цьому він підкреслив, що це стосується не лише Львівської області, а й усіх західних областей.
Президент повідомив, що дасть доручення правоохоронним органам здійснити перевірку витрат і повернути кошти в бюджет.
«Не можна так безбожно красти, і тут мова не йде про партійні кольори, корупція не має партійних кольорів. Якщо ми не наведемо порядок у країні, ми не досягнемо мрії», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, наголосивши, що “мрія полягає у побудові розвиненої країни”.