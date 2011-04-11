Азаров доведе Путіну, що Україна - «не верблюд»?

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що Україна надасть свої аргументи Росії про те, що переговори про створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом не суперечать вже діючим угодам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі в Києві з представниками засобів масової інформації Німеччини.

«Ми представимо свої аргументи російській стороні й покажемо, що ніщо в переговорах із ЄС не суперечить вже наявним угодам», - сказав М.АЗАРОВ.

Водночас, прем`єр відзначив, що в даній ситуації йому зрозуміла позиція Російської Федерації.

Він вважає, що російська сторона не висловлювала свого незадоволення щодо переговорів України про зону вільної торгівлі з Євросоюзом, а лише висловила свої міркування про співвідношення співпраці України з ЄС у рамках зони вільної торгівлі та з Митним союзом Росії, Білорусі й Казахстану.

«Міжнародні договори не повинні суперечити іншим договорам», - наголосив М.АЗАРОВ.