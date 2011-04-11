З Путіним до Києва прилетить Валентина Терешкова

Перші заступники керівників урядів України і Росії Андрій КЛЮЄВ і Ігор ШУВАЛОВ 12 квітня проведуть засідання групи високого рівня з питань розвитку двостороннього економічного співробітництва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України А.КЛЮЄВА, засідання заплановане на першу половину дня в рамках візиту до Києва голови уряду Російської Федерації Володимира ПУТІНА.

Увечері А.КЛЮЄВ і І.ШУВАЛОВ, а також перша у світі жінка-космонавт Валентина ТЕРЕШКОВА візьмуть участь у нагородженні переможців Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Космічна Одіссея», яке відбудеться в Художньому Арсеналі в Києві.

Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку «Космічна Одіссея» для школярів у віці від 6 до 14 років проходив з 1 лютого до 31 березня 2011 року в рамках Міжнародного тижня сучасного мистецтва «Космічна Одіссея 2011».

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня Україну з робочим візитом відвідає голова уряду РФ Володимир ПУТІН.