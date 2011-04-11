Українців хочуть позбавити права голосувати проти всіх

Законопроект про вибори народних депутатів планується передати до Верховної Ради України влітку поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив міністр юстиції України, голова Робочої групи при Президентові України з розробки нового виборчого законодавства Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Він зазначив, що зараз ще тривають дискусії навколо законопроекту. За словами міністра, даний законопроект передадуть на експертизу міжнародним установам, в тому числі Венеціанській комісії. За його словами, після цього Президент України запропонує робочій групі розробити остаточний законопроект для розгляду ВР.

«Це ще достатньо довгий шлях», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Він прогнозує, що даний законопроект буде передано до парламенту на початку або в середині літа, тобто під час поточної сесії ВР.

Він наголосив, що це робитиметься для того, щоб законопроект був ухвалений восени 2011 року, тобто за рік до виборчої кампанії.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, законопроектом передбачено, що половина складу ВР обиратиметься за пропорційною системою, тобто обиратимуться кандидати від політичних партій, а інша половина депутатів обиратиметься за мажоритарною системою в одномандатних виборчих округах. Він також повідомив, що для кандидатів від партій проектом передбачається п’ятивідсотковий виборчий бар’єр.

О.ЛАВРИНОВИЧ поінформував, що законопроектом пропонується самовисунення кандидатів у мажоритарних округах. За його словами, також розробники пропонують встановити грошову заставу для кандидатів у депутати у розмірі 12 мінімальних заробітних плат. Крім того, передбачено, що грошова застава, внесена кандидатом, який не був обраний депутатом, перераховується до державного бюджети.

Крім того, у законопроекті передбачено, що в бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі не буде позиції «не підтримую кандидатів у народні депутати України від жодної політичної партії», а у бюлетені для голосування в одномандатному окрузі позиції - «не підтримую жодного кандидата».

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що норма про самовисунення в одномандатних виборчих округах і заборона виборчим блокам балотуватися на виборах до ВР «суттєво підірвуть ринок політичних партій». «Таке явище в Україні існувало», - додав він. Міністр нагадав, що для формування блоків бралися будь-які партії.

О.ЛАВРИНОВИЧ не виключив, що під час розгляду законопроекту про вибори народних депутатів в парламенті виникнуть суттєві дискусії, зокрема, навколо п’ятивідсоткового бар’єру та навколо інших позицій.

Відповідаючи на запитання, чому проектом закону не передбачено запровадження відкритих списків для політичних партій, О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що фахівці вели тривалу дискусію навколо цього питання. Він зазначив, що оскільки передбачається і мажоритарна система виборів, то люди зможуть вибрати свого представника, і тому питання щодо відкритості партійних списків не дуже актуальне.

Крім того, міністр повідомив, що законопроектом планується передбачити право для будь-яких громадських організацій вести спостереження за виборами, починаючи від «Товариства рибалок» і закінчуючи Комітетом виборців України». За його словами, тут не повинно бути винятків.