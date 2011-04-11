Тимошенко: Приїхала в ГПУ. Слідчі нічого не знають про нову справу
18:27, 11 квітня 2011Політика
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Политик пише в Twitter
Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що слідчі Генеральної прокуратури не змогли надати їй постанову про порушення проти неї нової кримінальної справи.
"Приїхала в ГПУ. Слідчі нічого не знають про нову кримінальну справу. Зараз такі справи порушуються в кабінеті ЯНУКОВИЧА. Вимагаю постанову", - написала Ю.ТИМОШЕНКО на своїй сторінці у Twitter, повідомляє сайт лідера “Батьківщини”.
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