Тимошенко: Приїхала в ГПУ. Слідчі нічого не знають про нову справу

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що слідчі Генеральної прокуратури не змогли надати їй постанову про порушення проти неї нової кримінальної справи.

"Приїхала в ГПУ. Слідчі нічого не знають про нову кримінальну справу. Зараз такі справи порушуються в кабінеті ЯНУКОВИЧА. Вимагаю постанову", - написала Ю.ТИМОШЕНКО на своїй сторінці у Twitter, повідомляє сайт лідера “Батьківщини”.