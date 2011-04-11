Тимошенко: прокуратура перетворюється на дешеве піар-агентство

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Генеральна прокуратура не порушувала проти неї кримінальної справи за фактом перевищення влади під час підписання у 2009 році газових угод з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні у коментарі журналістам після відвідування Генеральної прокуратури.

«Немає постанови про порушення кримінальної справи – немає справи. Вона є, тільки, на жаль, в піар-повідомленнях окремих працівників Генеральної прокуратури. Генеральна прокуратура перетворилася на дешеве піар-агентство діючого Президента», - сказала вона.

Лідер партії «Батьківщина» також повідомила, що коли сьогодні приїхала до Генеральної прокуратури, виявилося, що слідчі не знають про порушення нової кримінальної справи.

«Потім вони довго дзвонили, і їм сказали, що постанову з часом привезуть. Мені сказали годину почекати, я годину почекала, ніхто ніяких постанов про порушення кримінальної справи не привіз. Сказали, що треба ще трошки почекати, і мені привезуть постанову для ознайомлення. Але згодом подзвонив легендарний НЕЧВОГЛОД і повідомив, що постанови про порушення кримінальної справи немає. Її просто не встигли сфальшувати під кожну прес-конференцію», - додала вона.

Звертаючись до журналістів, вона зауважила: «На цьому факті ви дуже добре бачите, що все це фальшивка, все це є пустим піаром, що все це робиться не в прокуратурі, а в кабінеті ЯНУКОВИЧА, що все це під чергові політичні події».

«Я єдине побоююсь, що таким поспіхом сьогодні оголошували про нову кримінальну справу по газовим угодам для того, щоб завтра під прикриттям нібито неправильно підписаних газових угод продовжувати здавати українські національні інтереси», - припустила Ю.ТИМОШЕНКО. (12 квітня Україну з робочим візитом відвідає голова уряду РФ Володимир ПУТІН – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 квітня, перший заступник генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН заявив, що Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти Ю.ТИМОШЕНКО за фактом перевищення влади і службових повноважень під час підписання у 2009 році контрактів між Україною і Російською Федерацією на поставки і транзит газу.