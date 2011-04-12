У ПР вважають, що пункт «проти всіх» у бюлетені - анархія

Народний депутат України від Партії регіонів Олена БОНДАРЕНКО вважає ознакою анархії в державі наявність у виборчому бюлетені відповіді «проти всіх».

Як передає кореспондент УНІАН. про це вона заявила в Донецьку в ефірі місцевого телеканалу «Донбас».

«Наявний пункт «проти всіх» - це не громадянська позиція. Куди пішли ці голоси - в корзину? Хтось узяв за них відповіді? Хтось вирішив ці проблеми?... Це не діалектичний підхід абсолютно. Розумієте, це анархія, повна анархія», - сказала О.БОНДАРЕНКО. При цьому вона додала: «Я вважаю, що в даному випадку треба вибирати з тих, хто є».

Депутат упевнена, що всім політичним силам у парламенті треба йти на діалог і на спільну роботу, адже ні в кого немає іншого вибору сьогодні.

«Знаєте, яка в наших конкурентів була передвиборна риторика? - Ми з Партією регіонів ніколи співробітничати не будемо. У мене запитання - а де ви знайдете іншу партію в парламенті? – пояснила О.БОНДАРЕНКО, - І ось коли нам кажуть, приміром, що ми не повинні співробітничати з БЮТ, НУ-НС чи з іншими, шановні, покажіть мені інші партії в парламенті, з якими я в ідеалі могла б співробітничати?! Треба працювати з тими, хто є».

Як повідомляв УНІАН, у новому законопроекті про вибори народних депутатів передбачено, що в бюлетені для голосування в загальнодержавному окрузі не буде позиції «не підтримую кандидатів у народні депутати України від жодної політичної партії», а в бюлетені для голосування в одномандатному окрузі позиції – «не підтримую жодного кандидата».

За словами міністра юстиції, голови Робочої групи при Президенті України з розробки нового виборчого законодавства Олександра ЛАВРИНОВИЧА, законопроект про вибори народних депутатів планується передати у Верховну Раду України влітку цього року.