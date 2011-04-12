Янукович доручив створити систему екстреної допомоги населенню 112

Президент України Віктора ЯНУКОВИЧ делегував міністру надзвичайних ситуацій Віктору БАЛОЗІ повноваження приймати рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію спеціальних підрозділів і формувань системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою Міністерства надзвичайних ситуацій роз’ясненні. У документі нагадується, що відповідне завдання міністерства зафіксоване у Положенні про МНС, яке глава держави своїм указом затвердив 6 квітня 2011 року.

Таким чином Президент України остаточно припинив дискусію, що тривала понад чотири місяці, стосовно органу, який впроваджуватиме в Україні систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

Це дозволяє Міністерству надзвичайних ситуацій офіційно спільно з міністерствами внутрішніх справ, охорони здоров’я, енергетики та вугільної промисловості розпочати реалізацію в Україні проекту з впровадження нової системи координації зусиль екстрених та аварійних служб всіх зазначених відомств, інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Нова система дасть можливість суттєво підвищити рівень запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, а також створити додаткові гарантії захисту життя і здоров’я громадян України та іноземців, наблизити їх до світових стандартів.