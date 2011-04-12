Експерт: Янукович дав зрозуміти, що красти грішно і у Львові, і в Донецьку

Заява президента України Віктора Януковича про неприпустимість корупції, яке він зробив у Львові, стосується усієї країни. Оскільки партійність в Україні часто має чітку географічну ознаку, а президент підкреслив, що про партійні кольори не йдеться - його заява стосується Донецька не менше, ніж Львова. Таку думка в ексклюзивному коментарі "Полеміці"висловив директор української філії Інституту країн СНД Володимир Корнілов.

"Так, Віктор Янукович дійсно жорстко підняв цю тему у Львові, але красти не можна ніде. Корупція роз`їдає усе наше суспільство і в цьому плані мене здивував недавній коментар Ганни Герман, коли вона заявила про поліпшення ситуації. Заява президента говорить про те, що Герман не усе знає. Є серйозна проблема, вона є по всій країні і добре що президент її бачить і не збирається замовчувати. Давайте згадаємо, як робив його попередник Віктор Ющенко.

Пообіцяв, що через два місяці корупції не буде, і наказав чиновникам - припиніть красти. А корупцію не можна зупинити простою командою - стій, раз-два", - вважає Володимир Корнілов.

Експерт упевнений, що глава держави не випадково сказав про те що корупція не має партійних кольорів. Саме у цьому полягає чіткий сигнал усій країні - це стосується не лише західних регіонів.

"Партійні кольори в Україні мають чіткі географічні ознаки. І якщо президент це вимовив - він дав зрозуміти що має на увазі усі регіони. Красти грішно не лише у Львові, не менш грішно красти і в Донецьку. Проблема в тому, що чиновники не припинять красти після заяви Януковича. Тут потрібна серйозна робота, а не косметичні поліпшення, як зараз. Додаткова декларація для чиновників і серйозні заяви глави держави не зможуть в корені змінити ситуацію. Потрібні серйозніші кроки", - вважає Володимир Корнілов.

Нагадаємо,у Львові президент Віктор Янукович заявив про свій намір жорстко боротися з корупцією в системі влади. Не "можна так безбожно красти. Тут йдеться не про партійні кольори, бо корупція не має кольору. Якщо ми не наводитимемо лад, не робитимемо щоб цього ганебного явища не було, ми ніколи не наведемо лад в нашій державі", - заявив він.