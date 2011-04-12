Експерт прогнозує важкі часи для Литвина

«Плани уряду з введення загороджувального мита на імпортні нафтопродукти у першу чергу можуть ударити по Блоку Литвина», - вважає експерт Центру досліджень корпоративних відносин Юрій БЕРЕГОВИЙ.

Про це він заявив, коментуючи УНІАН результати розслідування з імпорту нафтопродуктів, оприлюднені Антимонопольним комітетом України 23 березня 2011 року, згідно з якими основний потік палива до України йде з Білорусі і Росії. Водночас, АМК не зміг довести, що основний імпортер – компанія «Лівелла» порушила антимонопольне законодавство. «Лівелла» з вересня по листопад 2010 року імпортувала більш як 1,5 мільйона тонн нафти і нафтопродуктів за пільговими податковими схемами, і довела свою частку на ринку до 45%. Ряд постачальників використовував схему безподаткового ввезення палива компанією «Лівелла», внаслідок чого імпорт нафтопродуктів робив неконкурентною продукцію вітчизняних НПЗ на внутрішньому ринку.

За словами Ю.БЕРЕГОВОГО, «значна частина цього ринку контролювалася основним спонсором Блоку Литвина Ігорем ЄРЕМЕЄВИМ. Тому, якщо говорити не про економічне, а про політичне підґрунтя планованого рішення уряду, то воно, в першу чергу, вдарить по фінансових можливостях Української Народної партії, очолюваної Володимиром ЛИТВИНИМ».

При цьому експерт відзначив, що Блоку Литвина загрожують і плани влади збільшити прохідний бар`єр на парламентських виборах з 3 до 5%, а також намір заборонити участь блоків політичних партій в наступних виборах до Верховної Ради України, про що 10 квітня заявляв міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня 2011 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про початок спеціального розслідування щодо збільшення обсягів імпорту нафтопродуктів в Україну, результатом якого може стати введення мит на паливо.

Спочатку за введення мит виступали Міненерго вугілля і нафтопереробники, які вважають дискримінаційними умови конкуренції з НПЗ з країн Митного союзу, зокрема Білорусі.

18 березня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на зустрічі з представниками британського бізнесу заявив, що вважає невчасним введення мит на імпорт нафтопродуктів.

7 квітня 2011 р. Верховна Рада України ухвалила поданий урядом Закон "Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2011 рік". Законом, у зв`язку із зростанням світової ціни на нафту, для стабілізації ціни на нафтопродукти передбачається зменшити тимчасово, на три місяці, ставку акцизного податку: на бензини моторні – на 50 євро за 1000 кг (з 182 до 132 євро) і на дизельне пальне – на 30 євро за 1000 кг (з 90, 69, 62, 42 до 60, 39, 32, 12 євро). Це приведе до зменшення надходжень до спеціального фонду державного бюджету акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) на 658,0 млн. грн. і акцизного податку з увезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - 391,1 млн. грн.

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ у своєму посланні парламенту 7 квітня заявив про необхідність підвищити прохідний бар`єр для обрання до Верховної Ради з 3 до 4% для партій і до 5% - для блоків.

10 квітня О.ЛАВРИНОВИЧ заявив, що блоки політичних сил не зможуть брати участі у виборах. "Я думаю, що це дуже ясне питання. У проекті закону не пропонуватиме глава держави блоки політичних партій", - сказав міністр. За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, існування блоків в Україні себе дискредитувало і показало, що воно є непридатним для реального виразу волі громадян.