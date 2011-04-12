РФ прагне відродити російську імперію на основі Митного союзу?
Думки експертів
Експерти вважають, що Російська Федерація прагне відродити російську імперію на основі Митного союзу.
Таку думку висловили експерти під час опитування, проведеного Інститутом Горшеніна на тему: «Що для України вигідніше – створення ЗВТ з Євросоюзом чи входження в МС з РФ?». Опитування проводилося напередодні візиту в Україну прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА.
Заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій ЧАЛИЙ вважає, що дискусія навколо Митного союзу продиктована виключно національними інтересами Росії. «Пропозиції входження в Митний союз звучать дуже наполегливо з однієї тільки причині – це в національних інтересах Росії», - зазначив він. За словами В.ЧАЛОГО, російські економісти давно вже проаналізували ситуацію і дійшли висновку: щоб активно розвивати внутрішній ринок у рамках спільного митного простору, обсяг ринку слід розширити. «А для України, котра зробила закріплений законодавчо вибір у бік європейської інтеграції, навіть секторальна інтеграція з Митним союзом може створити істотні проблеми на європейському напрямку. У зв`язку з цим запропонована формула «3+1», не наповнена ніяким змістом, – це просто бажання потягнути час і спробувати всидіти «на двох стільцях», - зазначив він.
В.ЧАЛИЙ висловив думку, що приїзд прем`єр-міністра Росії В.ПУТІНА, майбутнього кандидата в Президенти Росії, дещо скоригує оптимістичний погляд українського керівництва «в сенсі готовності Росії сприймати дуже довгі перспективи обговорення формату взаємодії з Митним союзом».
Тим часом народний депутат України Степан КУРПІЛЬ вважає, що Україна має рухатися в європейському напрямку. «Немає ніякого сумніву, що для України вигідніша Зона вільної торгівлі з ЄС і статус асоційованого члена Євросоюзу. Це не влаштовує Росію, і останнім часом її керівництво вдається до активних дій, аби перешкодити цьому. Але всі аргументи російської влади пов`язані з одним – вони хотіли б утримати Україну у сфері свого впливу і на основі Митного союзу якоюсь мірою відродити російську імперію», - вважає парламентарій.
Однозначної відповіді на запитання, який же напрямок сьогодні є для України реалістичнішим, на думку депутата, поки що немає. «Важко сказати, що з цього приводу насправді думає український уряд. Днями Президент у своєму посланні вперше по суті підтвердив, що Україна веде переговори про Митний союз. Але представники ЄС не раз підкреслювали, що Україна не може бути одночасна в МС з Росією і в ЗВТ з Європейським Союзом. Крім того, у нас є зобов`язання перед СОТ. Отож важко сказати, що мається на увазі в заяві Президента – це гра з Євросоюзом, щоб виторгувати вигідніші умови для України, чи то насправді Президент схиляється в бік Росії», - сказав депутат.
Президент Аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ вважає, що для України ринок ЄС є визначальним у своєму економічному розвитку. «Там великі обсяги взаємної торгівлі, що становлять десятки мільярдів доларів. Там є певна група високотехнологічних товарів, ми зацікавлені постачати туди продукцію нашої харчової промисловості, аграрну продукцію. Головна проблема – відстояти наші інтереси в економічній сфері, щоб це була не дорога з одностороннім рухом тільки на користь Європейського Союзу, але були враховані інтереси й українського виробника», - зазначив експерт. При цьому він зазначив, що треба розуміти, що на Україну здійснюватиметься серйозний тиск з боку Росії, який тільки посилюватиметься у зв`язку з підготовкою до їх виборчої кампанії. Він упевнений, що для України сьогодні реальнішим є той варіант, на який вона сама зробить ставку. «Наскільки мені відомо, 90% документів щодо ЗВТ з Євросоюзом вже узгоджено. Росія нам пропонує інший шлях розвитку – Митний союз. А хто-небудь узагалі бачив, які там правила, аналізував, що це таке і що воно принесе для економіки? А є ще правила СОТ, які зараз діють на території України. Якщо ти не застосовуєш правила СОТ, під якими ти підписався, тебе чекають серйозні штрафи і штрафні санкції за їх порушення», - резюмував експерт.
На думку народного депутата України Володимира ВЕЧОРКА, вигідними для України можуть стати обидва формати. «Якщо правильно міркувати, то вигідний і Митний союз, і Зона вільної торгівлі. Тільки щоб були визначені правила спочатку. Які правила в ЗВТ – не односторонні, ті, які Європа хоче, і які правила в Митному союзі – не ті, які Росія хоче. Треба свої інтереси висувати, і тоді буде вигідно і ЗВТ, і Митний союз», - підсумував парламентарій.
В середу, 13 квітня, в Інституті Горшеніна експерти обговорять дану тему в рамках круглого столу.