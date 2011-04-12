Новація, яку нав'язують Україні, вже прижилася і в Європі, і в РФ

Голова Ради Лабораторії законодавчих ініціатив Ігор КОГУТ прогнозує, що скасування у новому виборчому законі графи «проти всіх» у бюлетені викличе певне несприйняття в суспільстві, але це є позитивним кроком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

«Дуже важливим і принциповим є відмова від голосування «проти всіх». Але, очевидно, в Україні буде дуже специфічне ставлення до цього», - сказав він. І.КОГУТ пояснив це тим, що суспільство, не маючи вибору, все одно змушене буде комусь віддавати свої голоси. «Тепер потрібно буде більш ретельніше і більш вимогливіше ставитися до тих, за кого голосуєш. Я розумію, що це ставить в дуже непросту ситуацію українських виборців, але це є стандарт», - сказав він. При цьому І.КОГУТ додав, що від графи «проти всіх» відмовилася не тільки вся Європа, але і наш сусід - Російська Федерація.

Проблемним питанням, за його словами, залишається норма в законопроекті щодо голосування на дому. За словами І.КОГУТА, вона залишиться такою, як і була, але немає чітких правил, як виборці голосуватимуть на дому.

В той же час, додав він, позитивом запропонованих положень законопроекту є обмеження права скасування реєстрації кандидатів у депутати. «Над цим і далі треба працювати. Але наразі ця позиція виглядає як сприйнятна», - додав І.КОГУТ. За його словами, прийнятною є також і пропозиція, що кожна дільниця може мати лише 0,5% відсотка додаткових бюлетенів, а також неможливість відмови від участі у виборах в разі, якщо бюлетені вже надруковані. «Дуже добре було, якби ця позиція стосувалася і неможливості зняття реєстрації в разі, якщо бюлетені вже надруковано», - додав експерт.