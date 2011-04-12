Екс-мер Чернівців скоро може стати офіційним безробітним

Безробітному екс-мерові Чернівців Миколі ФЕДОРУКУ, якого 31 березня депутати міської ради більшістю голосів відправили у відставку, шукатимуть роботу в обласному Центрі зайнятості.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, М.ФЕДОРУК днями під час розмови із журналістами повідомив, що має намір стати на облік у центрі зайнятості.

Водночас директор Чернівецького обласного центру зайнятості Галина ЧУПІНА на прес-конференції зазначила, що підшукати підходящу вакансію для колишнього міського голови Чернівців М.ФЕДОРУКА «буде дуже непросто». «Для висококваліфікованих менеджерів вакансії з відповідним рівнем зарплати в області бувають, але досить рідко», - додала Г.ЧУПІНА.

За її словами, при взятті на облік безробітних процедура однакова для всіх. Після звернення людини їй дається сім днів на самостійний пошук роботи. Далі їй присвоюється статус безробітного. І фахівці Центру зайнятості починають шукати для безробітного підходящу роботу. «Під терміном підходящої мається на увазі робота, яка відповідає фаху, знанням, бажанням безробітного і навіть враховується рівень його попередньої зарплати», - повідомила директор Чернівецького обласного центру зайнятості.

Раніше, 7 квітня, М.ФЕДОРУК на засіданні місцевого «прес-клубу реформ» повідомив, що з міської ради йому надіслали телеграму з проханням прийти до Ратуші та забрати свої речі. За словами М.ФЕДОРУКА, отримання телеграми його здивувало, оскільки він живе у Чернівцях, у центрі міста, нікуди виїжджати не збирається. "Для чого було це робити, можна ж було зателефонувати, я б сам прийшов", - сказав екс-мер Чернівців.

Водночас М.ФЕДОРУК утримується від відповіді, чи балотуватиметься він знову на посаду міського голови та чи оскаржуватиме у суді рішення сесії Чернівецької міської ради від 31 березня щодо своєї відставки. «Про це повідомлю пізніше. Всьому свій час», - заявив колишній міський голова.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня 2011 року Чернівецька міська рада таємним голосуванням вирішила припинити повноваження міського голови М.ФЕДОРУКА. Із 46 депутатів, які взяли участь у голосуванні, за припинення повноважень М.ФЕДОРУКА проголосували 42 депутати, один проти, три бюлетені визнані не дійсними. За таке рішення проголосували фракції Партії регіонів, ВО «Батьківщини» та «Нашої України». У повному складі не голосувала фракція “Фронту Змін”, фракція ВО «Свободи» у кількості трьох депутатів була проти. Загалом чисельність Чернівецької міської ради становить 60 депутатів.

До повторних виборів тимчасово повноваження міського голови виконує секретар ради, член фракції ПР Віталій МИХАЙЛІШИН.