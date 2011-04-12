МЗС України попросить Вашингтон відкорегувати звіт Держдепу?

Міністерство закордонних справ України не вбачає «політичного підтексту» у щорічному звіті Державного департаменту США про дотримання прав людини в Україні у 2010 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

«Ми не вбачаємо політичного підтексту у зазначеному щорічному звіті, який стосується огляду ситуації у понад 190 країнах світу», - сказав він.

За словами О.ВОЛОШИНА, про це свідчить той факт, що під час презентації документу держсекретар США Гіларі КЛІНТОН жодним чином не акцентувала увагу на ситуації в Україні.

О.ВОЛОШИН зазначив, що звіт за 2010 рік містить загалом позитивні оцінки щодо України протягом першого року президентства Віктора ЯНУКОВИЧА.

Він наголосив, що МЗС України та всі причетні відомства, зокрема у сфері правоохоронної діяльності, уважно проаналізують висновки американських експертів щодо стану справ у сфері захисту прав людини в Україні і, в разі наявності достатніх підстав, внесуть відповідні корективи на майбутнє як у плани вдосконалення законодавства, так і його застосування.

«Після опрацювання щорічного звіту українська сторона передасть до Вашингтону інформацію щодо корегування окремих частин доповіді у разі виявлення неточностей або невірного трактування фактів», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Державний департамент США оприлюднив щорічний звіт про стан дотримання прав людини у світі.

У звіті сказано, що ситуація із дотриманням прав людини в Україні є вкрай критичною.

Державний департамент США звертає увагу на збільшення випадків обмеження свободи зібрань, а також посилення корупції в уряді й суспільстві.

У звіті міститься критика неефективної та корумпованої судової системи в Україні та наводяться приклади збільшення тиску на ЗМІ, як самоцензури серед власників ЗМІ та журналістів, так і побиття журналістів.