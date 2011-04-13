«Бідні» київські чиновники: житла немає, годують дружини (декларації)

Доходи голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА в 2010 році зменшилися на 58 тис. грн. порівняно з 2009 р., коли він був народним депутатом і одержував у середньому 17 тис. 600 грн. За 2010 він задекларував лише трохи більше ніж 210 тис. грн.

Про це пише газета «Сегодня» з посиланням на декларації доходів чиновників Київської міськдержадміністрації, що їх має у своєму розпорядженні редакція.

На банківських рахунках у О.ПОПОВА грошей залишилося стільки ж що й рік тому. Зате у сім`ї з`явився автомобіль «Ланос», якого не було торік. Земельних ділянок у голови КМДА немає, а лише житло в рідному Комсомольську і неприватизована квартирі в Києві, на Дніпровській набережній.

«Найбіднішим» серед чиновників виявився заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК: його річний дохід - 152 тисячі гривень. Трохи багатший за нього одесит Михайло КУЧУК, який займається в столиці земельними і містобудівними питаннями. У нього немає ні будинку, ні квартири, а дохід в 2010 році був 158 тис. грн. (трохи більше ніж 13 тисяч гривень на місяць). М.КУЧУК у Києві поки що постійним житлом не обзавівся і живе в найманій квартирі неподалік від міськадміністрації. Щоправда, він одержав відсотки, минулого року йому нарахували 61 тисячу гривень.

У заступника голови КМДА з питань фінансів Руслана КРАМАРЕНКА зараз заробляє дружина, вона приватний підприємець, пише газета. Торік вона принесла в сім`ю 390 тис. грн., майже в 2,5 разу більше від чоловіка-чиновника. До приходу на держслужбу Р.КРАМАРЕНКО займався нафтовим бізнесом - працював помічником першого заступника в «Укртатнафті», заступником голови правління «Кременчуцької нафтової компанії», заступником директора «Укрнафта-Центр», гендиректором «Вік Ойл».

Олександр ПУЗАНОВ, заступник голови КМДА з питань майна, торік одержав більш як 8 млн. грн., ставши найбагатшим чиновником у КМДА. «Продав офіс у Запоріжжі - от і все», - пояснив газеті О.ПУЗАНОВ. Його зарплата становить в адміністрації близько 13 тис. грн. на місяць.

Найбільше землі у О.МАЗУРЧАКА - 1,38 га, щоправда, на його малій батьківщині в Кам`янець-Подільському районі. У О.ПУЗАНОВА також є дві ділянки загальною площею 1,4 га – у Кончі-Заспі і Віті-Поштовій.

Що стосується Анатолія ГОЛУБЧЕНКА, заступника голови КМДА з питань Євро-2012, то лише відсотки від вкладів у нього становили 2 млн. 100 тисяч гривень. А загалом річний дохід - 2 млн. 424 тис. 388 грн. «Які у мене грошові вклади і де вони містяться, я розкривати вам не буду. І машини, і землі у мене немає», - прокоментував А.ГОЛУБЧЕНКО. При цьому газета нагадує, що дружина А.ГОЛУБЧЕНКА займається ресторанним бізнесом - вона володіє відомим і дуже дорогим рестораном «Егоїст». Але заробила торік лише півмільйона гривень (виходить близько 40 тис. грн. на місяць).

А зарплата А.ГОЛУБЧЕНКА становить 14,5 тис. грн. на місяць. Крім того, він одержує пенсію - близько 10 тисяч гривень на місяць.