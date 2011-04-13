Азарову погрожують «весняним маршем протесту» й «осіннім наступом»

Сьогодні стартувала Всеукраїнська громадянська акція «Вперед», серед цілей якої відставка уряду і проведення «Народних реформ».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила автор законопроектів «Народні реформи», народний депутат Наталія КОРОЛЕВСЬКА сьогодні на брифінгу в Києві в рамках проведення Народної колегії акції «Вперед».

Вона повідомила, що для проведення акції об`єдналися представники Податкового і Автомобільного майданів, представники громадських організацій, «всі ті, хто розуміє, що в країні потрібно змінити ситуацію»

«Ми чітко визначили цілі, і завдання-мінімум - це відставка уряду Миколи АЗАРОВА, завдання-максимум - це проведення «Народних реформ», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, основна мета акції - встановити жорсткий контроль суспільства над владою, забезпечити соціальний діалог влади з суспільством, дати суспільству альтернативний шлях соціального і економічного розвитку, забезпечити розвиток в Україні конкурентної економіки 21-го століття. «Немає діалогу – значить, говоритиме суспільство, немає бажання у влади чути іншу точку зору, означає люди вийдуть на вулиці, і вимагатимуть ухвалення альтернативних пропозицій», - заявила народний депутат.

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що ініціатори акції «Вперед» вийшли за рамки підприємницького руху. «Наша акція спрямована на захист інтересів усіх громадян України: підприємців, пенсіонерів, шахтарів, педагогів і лікарів, членів молодіжних і ветеранських організацій, профспілок. Тому що всі вони чудово розуміють: працюватиме економіка, платитимуться податки – тоді будуть і зарплати, і пенсії. Інакше у наших дітей немає майбутнього», - заявила вона.

При цьому Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила: «Ми хочемо не лише критикувати і не лише заперечувати те, що робиться неправильно, ми сьогодні підготували пакет законопроектів, які вже зареєстровані в парламенті, і вважаємо, що це та реальна альтернатива тим репресивним методам, які застосовує влада».

В рамках акції 14 квітня заплановано проведення координаційної ради акції «Вперед» і затвердження плану-графіка, з 20 квітня відбуватиметься агітаційна робота на місцях, з 26 квітня - проведення заходів на місцевому рівні, 19 травня - проведення акції під стінами Верховної Ради України, 20 травня - чергове засідання Народної колегії, на якому буде підбито підсумки і складено план подальших дій.

У цілому, як повідомила Н.КОРОЛЕВСЬКА, акція відбуватиметься в 4 етапи: перший етап - «Весняний марш протесту», другий етап - «Літня самоорганізація» (робота в регіонах із завершення формування ініціативних груп), третій етап - «Осінній наступ», четвертий етап - «Всеукраїнський Щит Свободи». «Це щит, який ми збудуємо від Львова до Луганська машинами, і стоятимемо доти, доки не будуть ухвалюватися ті рішення, які, ми вважаємо, сьогодні здатні врятувати економіку», - повідомила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Ми сподіваємося, що та справа, яку ми починаємо, дозволить зупинити те беззаконня, що коїться, і дозволить спрямувати рух економіки України на шлях розвитку, а не на шлях руйнування», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За даними організаторів, у Народній колегії в столичному Будинку вчителя взяли участь 450 делегатів, які представляють більш як 250 громадських організацій і профспілок. Керівником штабу Акції обраний член Координаційної ради Асамблеї громадських організацій малого і середнього бізнесу, співорганізатор «АвтоМайдану» Андрій ПАНАЕТОВ, головою Народної колегії – народний депутат Н.КОРОЛЕВСЬКА, секретарем Колегії - голова громадянського об`єднання «Новий Київ» Зорян ШКІРЯК.

Нагадаємо, 6 квітня організатори і учасники Податкового і Автомобільного майданів створили штаб з проведення Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» після того, як представники Кабінету міністрів відмовилися провести повноцінні консультації щодо пакета законодавчих ініціатив, спрямованих на відновлення економіки, боротьбу з корупцією і забезпечення соціального захисту.

За інформацією організаторів акції, до першого етапу Народної реформи входить пакет законодавчих ініціатив, внесених Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ до парламенту, «Здорова економіка - соціальний захист»:

Забезпечення реалізації Декларації економічної свободи (законопроект № 7435);

Перегляд прожиткового мінімуму для забезпечення кожному український гідного рівня життя відповідно до стандартів у сучасному суспільстві (законопроект № 7536);

Посилення відповідальності чиновників за посадові злочини і корупцію (законопроект № 7535);

Внесення змін до Податкового кодексу щодо спрощеної системи оподаткування, з метою забезпечення розвитку економіки, нормальних умов для ведення малого і середнього бізнесу, збереження старих і створення нових робочих місць (законопроект № 8276);

Мораторій на контрольні перевірки суб`єктів малого підприємництва до 1 січня 2012 (законопроект № 8018);

Передача коштів від приватизації ВАТ "Укртелеком" до Пенсійного фонду для підвищення мінімального рівня пенсійного забезпечення (законопроект № 8323);

Звільнення від сплати єдиного внеску інвалідів і пенсіонерів; добровільність сплати єдиного соціального внеску (законопроект № 8287);

Створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування причин неконтрольованого зростання цін на продукти харчування, щоб знайти і покарати винних за махінації на продовольчому ринку, які призвели до кратного збільшення цін на продукти харчування (законопроект № 8299);

Припинення неконтрольованого зростання комунальних тарифів (законопроект у розробці).