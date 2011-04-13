У ГПУ заявляють, що допитувати Путіна не збиралися

Генеральна прокуратура України категорично заявляє, що розповсюджене в електронних засобах масової інформації повідомлення прес-служби Юлії Тимошенко з посиланням на адвоката Богдана Ференца про, нібито, запланований слідчим Генпрокуратури допит прем’єр-міністра РФ Володимира Путіна, є абсолютною неправдою. “Жодних заяв з цього приводу слідчий не висловлював. І, як повідомив нам сам Богдан Ференц, такої інформації він не надавав”, - стверджується в заяві прес-служби ГПУ.

На думку Генпрокуратури, “очевидним є факт втручання сторони обвинувачення в хід досудового слідства і намагання дискредитувати слідчого у кримінальній справі”.

Разом з цим прес-служба ГПУ попередила усіх, хто перешкоджає слідству або втручається у хід його провадження, що за такі дії чинним законодавством передбачена кримінальна відповідальність.

Сьогодні прес-служба Юлії Тимошенко, з посиланням на адвоката Богдана Ференца розповсюдила в Інтернеті інформацію про те, що слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України запевнив його, що прем’єр-міністр РФ Володимир Путін буде допитаний найближчим часом, «оскільки без цього справу буде неможливо направити до суду».