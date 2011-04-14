Клюєв: важливо зламати опір корупціонерів

Уряд України вивчає досвід економічних реформ, які Польща проводила в останні 20 років.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра, міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА, про це заявив А.КЛЮЄВ під час зустрічі з віце-прем`єр-міністром Польщі Вальдемаром ПАВЛЯКОМ.

«Нам дуже цікавий як позитивний, так і негативний досвід нашого сусіда після структурної перебудови економіки, модернізації основних галузей, використання різних механізмів прискорення економічного зростання. Нам дуже цікавий досвід наших польських колег у розвитку фінансового ринку, інфраструктури й інших сфер», - сказав він.

Під час зустрічі, на якій обговорювався польський досвід у сфері створення умов для ведення бізнесу й залучення інвестицій, А.КЛЮЄВ поінформував польського колегу про дії уряду України в цьому напрямі. Він відзначив, що українська влада сьогодні відпрацьовує 21 напрям реформ, і висловив сподівання, що вже в квітні-травні в парламенті буде прийнято основний пакет із 117 законопроектів, які зокрема покликані завершити перший етап проведення дерегулювання економіки.

«На жаль, лише законодавчих змін замало, набагато складніше буде надалі забезпечити їх реалізацію. Йдеться не тільки про безліч підзаконних актів, важливіше зламати опір корупціонерів і бюрократів на всіх рівнях. Оце буде для України найскладнішим випробуванням. Але іншого шляху у нас вже немає», - заявив А.КЛЮЄВ.

За його словами, Україні цікаві також висновки польських колег після проведення адміністративної, адміністративно-територіальної і пенсійної реформ, а також реформи системи охорони здоров`я.

Крім того А.КЛЮЄВ і В.ПАВЛЯК обговорили ключові теми двосторонньої співпраці. «Україна дуже зацікавлена в його активізації, і вже є перші позитивні результати», - повідомив А.КЛЮЄВ.

За його словами, в 2010 році помітно пожвавилася двостороння торгівля: товарооборот виріс на 37% і перевищив 4,5 млрд. дол. «Україну радує, що наш експорт росте швидше за польський імпорт - експорт українських товарів збільшився на 47%, імпорт польських товарів до України – на 28%. Але нас все одно не влаштовують загальні обсяги двосторонньої торгівлі – потенційно вони повинні бути набагато більше», - заявив А.КЛЮЄВ.