Довгий переніс засідання Київради

Чергове пленарне засідання VII сесії Київської міської ради VI скликання призначено на вівторок, 19 квітня.

Як повідомляє прес-служба Київради, відповідне розпорядження підписав секретар міськради Олесь ДОВГИЙ.

Засідання розпочнеться о 10.00.

Як повідомляв УНІАН, чергове засідання сесії столичної ради мало відбутися сьогодні, 14 квітня. Однак учора ввечері депутатів поінформували, що засідання не відбудеться. На офіційному веб-порталі Київської міської влади було оприлюднено розпорядження О.ДОВГОГО про скасування його попереднього розпорядження про призначення сесії на 14 квітня.

Сьогодні українські ЗМІ повідомляли, що Олесь ДОВГИЙ у вівторок нібито відлетів до Швейцарії, щоб порадитися з мером ЧЕРНОВЕЦЬКИМ як бути далі. Деякі джерела в Київраді стверджували, що "була досягнута домовленість з ДОВГИМ про те, що він сам на засіданні подає у відставку. Але очевидно він ще на щось сподівається. І йому вигідно зірвати засідання".

Пізніше прес-секретар О.Довгого Ольга ТУНІЙ спростувала чутки про перебування секретаря Київради за кордоном. «Олесь Станіславович сьогодні вранці був на своєму робочому місці, а зараз проводить робочі зустрічі на виїзді», - сказала прес-секретар О.ДОВГОГО.