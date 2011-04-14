Адвокат Кучми поскаржився Пшонці на «звинувачувальний ухил» слідчого

Адвокат колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ Віктор ПЕТРУНЕНКО звернувся із заявою до генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ з проханням вжити відповідні заходи прокурорського реагування у зв`язку з систематичними процесуальними порушеннями з боку слідства.

Про це адвокат заявив журналістам біля будівлі Генпрокуратури, повідомляє LB.ua.

В.ПЕТРУНЕНКО нагадав, що група адвокатів Л.КУЧМИ вже неодноразово заявляла про порушення з боку слідства.

Зокрема, йдеться про появу документів Генпрокуратури в ЗМІ, що є розголошенням даних досудового слідства (30 березня ЗМІ опублікували текст постанови ГПУ про порушення кримінальної справи проти Л.КУЧМИ, а 12 квітня в ЗМІ були опубліковані деталі проведення очної ставки між Л.КУЧМОЮ і екс-майором Управління держохорони Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ), про винесення постанови ГПУ про відведення адвоката Ігоря ФОМІНА перед очною ставкою з М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ, внаслідок чого Л.КУЧМА був позбавлений права на захист у повному обсязі.

За словами адвоката, слідство так і не надало захисту результати фоноскопічної експертизи, яка нібито була проведена восени 2010 року й про яку раніше згадували в інтерв`ю ЗМІ високопоставлені чиновники Генпрокуратури.

У зв`язку з явними порушеннями адвокати вимагали відведення члена слідчої групи Владислава ГРИЩЕНКА, враховуючи його упередженість, необ`єктивність і явний звинувачувальний ухил у діях.

«На жаль, процесуальні порушення з боку слідства в цій справі стають тенденцією, що обмежує наші можливості з вибудовування стратегії захисту, – заявив В.ПЕТРУНЕНКО. – Ми переконливо закликаємо Генпрокуратуру вжити відповідні заходи з метою дотримання рівноправ`я двох сторін процесу й неупередженості слідства».