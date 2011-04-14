У Київраді вирішили, що Довгий відчув, як хитається крісло

У Київській міській раді вважають, що причиною скасування засідання Київради, запланованого на сьогодні, 14 квітня, стали побоювання секретаря міськради Олеся ДОВГОГО втратити посаду.

Як повідомляє прес-служба фракції «Республіка Київ» у Київраді, про це заявив голова цієї фракції Денис МОСКАЛЬ.

«Очевидно, Олесь ДОВГИЙ відчув, що крісло під ним захиталося, оскільки значна кількість депутатів незадоволені його роботою. І в Київраді уже вистачає голосів, щоби відправити його у відставку. Розуміючи це, ДОВГИЙ і вирішив не проводити сьогоднішню сесію», - зазначив Д.МОСКАЛЬ.

За його словами, О.ДОВГИЙ, попри публічні заяви, що «Київрада має бути поза політикою», останнім часом сам політизує її діяльність.

Д.МОСКАЛЬ повідомив, що депутати сьогодні зранку, враховуючи, що сьогоднішнє засідання відмінено, почали збір підписів за проведення пленарного засідання Київради найближчим часом. Він нагадав, що засідання може скликатись на вимогу третини депутатів, і висловив переконання, що до кінця дня необхідні підписи будуть.

«Скликання сесії – це абсолютно не політичне питання. Більше того, політикою займається сам секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, який уже впродовж півроку не може нормально організувати роботу Київради. Натомість, лише маніпулюючи депутатами, захищає власні інтереси і постійно переносить пленарні засідання», - підкреслив депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні після обіду прес-служба секретаря Київради поінформувала, що засідання сесії призначено на 19 квітня.

З початку цього року засідання Київради неодноразово переносились на пізніший термін.