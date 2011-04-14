Теофіл III задоволений, що в Україні взаємодіють релігійна й світська влада

Україна, як країна, на території якої традиційно й мирно співіснують представники різних світових релігій та національностей, гідна стати центром міжнародного міжконфесійного діалогу.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Інституту прав людини та запобігання екстремізму і ксенофобії, про це йдеться в листі подяки Патріарха Єрусалимського ТЕОФІЛА IIІ до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

ТЕОФІЛ III, який вперше відвідав Україну в березні цього року, з позитивом відзначає, що стараннями політиків Україна стає країною, де заради вирішення актуальних гуманітарних проблем.

«Упевнений, що Ваша ініціатива по розвитку міжнародної міжконфесійної конференції «Світові релігії та громадянське суспільство: у боротьбі з ненавистю та екстремізмом» у формат щорічного Київського міжконфесійного форуму – стане важливим кроком на шляху до посилення України на міжнародній гуманітарній арені», - цитують у прес-центрі листа Патріарха Єрусалимського.

Також у своєму листі ТЕОФІЛ III благословив благі почини Президента України В.ЯНУКОВИЧА.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародну міжконфесійну конференцію «Світові релігії та громадянське суспільство – проти ненависті та екстремізму» ініціював народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН. Конференція була організована Інститутом прав людини, боротьби з екстремізмом і ксенофобією.

Учасниками й гостями конференції стали Патріарх Єрусалимський ТЕОФІЛ III, предстоятель Української православної церкви Московського патріархату ВОЛОДИМИР, президент Федерації мусульман Франції Мохаммед БЕХАРІ, генеральний секретар Європейської ради релігійних лідерів Стейн ВІЛЛУМСТАД, керівник Королівського центру міжконфесійних досліджень Йорданії Камель Абу ДЖАБЕР, головний муфтий Духовного управління мусульман азіатської частини Росії шейх Нафігулла АШИРОВ, директор Йорданського центру міжконфесійного співіснування отець Набіль ХАДАД.