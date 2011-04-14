Ющенко каже, що Жванія просто тягнув його на зустріч, де його отруїли
Вибори були "як громадянська війна"
Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає, що кримінальна справа про його отруєння буде закрита, оскільки є дуже вагомі зовнішні фактори.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.
«Я достатньо песимістично ставлюсь до того, що у прокуратури є бажання об’єктивно завершити цю справу. Справа може бути закрита на певний час з психологічним бомбардуванням мене через карманну пресу, щоб прикрити маніпуляції», - сказав він.
В.ЮЩЕНКО зауважив, що у цій справі є як внутрішні, так і зовнішні чинники. Тому він переконаний, що люди, причетні до його отруєння, ще довго перебуватимуть у Росії і будуть добре охоронятись.
«Є моя уява і бачення, з якими інтересами, і внутрішніми, і зовнішніми, це було зроблено, чому ці люди сьогодні не в Україні, і чому вони ще довго будуть охоронятися у Росії, і чому вони не з’являться в Україні. Я добре розумію, що, можливо, дехто з вас здогадується, що за цим процесом може стояти», - сказав В.ЮЩЕНКО, зауваживши, що це може бути політика і далеко не тільки внутрішня.
Водночас він не думає, що люди, «які були біля мене», навмисне хотіли його отруїти. «Я думаю, вони були просто використані», - сказав В.ЮЩЕНКО. «Оскільки процес мав керованість дуже високу і далеку. Тому багато людей, які були біля мене, опосередковано, по волі обставин, абсолютна більшість їх могла бути використана», - зауважив він.
За словами В.ЮЩЕНКА, «ніхто його так не тягнув на зустріч до тодішнього голови СБУ, як Давид ЖВАНІЯ». «Сказати, що це було 5-6 разів, що ця зустріч переносилася декілька разів, що це було не одне, не 5, не 7 прохань… Я говорю про один день. Але, разом з тим, я мало допускаю, що тут є спеціальне, є нюанси. Я розумію, що таке виборча компанія, а вона в нас була як громадянська війна», - сказав колишній Президент України.