Ющенко каже, що Жванія просто тягнув його на зустріч, де його отруїли

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає, що кримінальна справа про його отруєння буде закрита, оскільки є дуже вагомі зовнішні фактори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Я достатньо песимістично ставлюсь до того, що у прокуратури є бажання об’єктивно завершити цю справу. Справа може бути закрита на певний час з психологічним бомбардуванням мене через карманну пресу, щоб прикрити маніпуляції», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що у цій справі є як внутрішні, так і зовнішні чинники. Тому він переконаний, що люди, причетні до його отруєння, ще довго перебуватимуть у Росії і будуть добре охоронятись.

«Є моя уява і бачення, з якими інтересами, і внутрішніми, і зовнішніми, це було зроблено, чому ці люди сьогодні не в Україні, і чому вони ще довго будуть охоронятися у Росії, і чому вони не з’являться в Україні. Я добре розумію, що, можливо, дехто з вас здогадується, що за цим процесом може стояти», - сказав В.ЮЩЕНКО, зауваживши, що це може бути політика і далеко не тільки внутрішня.

Водночас він не думає, що люди, «які були біля мене», навмисне хотіли його отруїти. «Я думаю, вони були просто використані», - сказав В.ЮЩЕНКО. «Оскільки процес мав керованість дуже високу і далеку. Тому багато людей, які були біля мене, опосередковано, по волі обставин, абсолютна більшість їх могла бути використана», - зауважив він.

За словами В.ЮЩЕНКА, «ніхто його так не тягнув на зустріч до тодішнього голови СБУ, як Давид ЖВАНІЯ». «Сказати, що це було 5-6 разів, що ця зустріч переносилася декілька разів, що це було не одне, не 5, не 7 прохань… Я говорю про один день. Але, разом з тим, я мало допускаю, що тут є спеціальне, є нюанси. Я розумію, що таке виборча компанія, а вона в нас була як громадянська війна», - сказав колишній Президент України.