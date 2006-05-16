Кушнарьов назвав найбільш принципове для Регіонів питання

Член президії Політради Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ заявляє, що Партія регіонів не дозволить “захопити Верховну Раду”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у коментарі журналістам під час засідання робочої групи з підготовки першого засідання Верховної Ради України п’ятого скликання.

Зокрема, Є.КУШНАРЬОВ заявляє, що Партія регіонів «не змагатиметься за керівні посади у робочій групі, а просто працюватиме». Він вважає, що «всі ці змагання (конкуренція навколо керівних посад в робочій групі – УНІАН) тільки відволікають від роботи».

Є.КУШНАРЬОВ зазначив, що найбільш принциповим для Партії регіонів є питання механізму розподілу парламентських комітетів. Він вважає, що у випадку, якщо буде проігноровано Регламент ВР і права меншості, «і буде вирішуватись все на свій розсуд» тими, хто зараз у більшості, то «це початок помаранчевої диктатури». Є.КУШНАРЬОВ наголосив, що з цим Партія регіонів буде «боротися всіма доступними методами» - вона звертатиметься до громадськості, преси, міжнародної спільноти.

«Вже один раз захопили посаду Президента і якщо спробують ще захопити і Верховну Раду, то це дуже прикро, і цього ми не дозволимо», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.