Аналітики ”Нашої України” радять обрати прем`єром Мороза

Аналітичний департамент центрального штабу «Нашої України» вважає кандидатуру лідера СПУ Олександра МОРОЗА найбільш прийнятною на посаду прем’єр-міністра.

Як сказав кореспонденту УНІАН головний аналітик штабу «Наша Україна» Анатолій ЛУЦЕНКО, уважно вивчивши хід переговорного процесу, а також загрозу його зриву, ситуацію у політичних силах, які беруть участь у переговорах про коаліцію, аналітичний департамент “Нашої України” вважає, що фігура лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра є доволі контрверсійною і викликає багато зауважень, що може призвести до її непроходження у парламенті.

Натомість, за словами А.ЛУЦЕНКА, фігура О.МОРОЗА є достатньо компромісною та авторитетною у нинішньому «помаранчевому середовищі» і вона значно легше пройде голосування у Верховній Раді.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що блок «Наша Україна» повинен вчитися йти на компроміси і погодитися з тим, що представник БЮТ має очолити уряд, а представник Соціалістичної партії України - парламент.