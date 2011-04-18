Шкіль виграв «війну» з Герман

Суд зобов’язав радницю президента Ганну Герман спростувати неправдиву інформацію про квартири депутата від БЮТ Андрія Шкіля.

Як повідомила прес-служба депутата, Апеляційний суд Києва залишив в силі рішення Шевченківського суду, яким Герман зобов’язано визнати поширену нею інформацію щодо отримання Шкілем двох державних квартир такою, що не відповідає дійсності.

Крім того, Герман повинна сплатити депутату відшкодування моральних збитків у розмірі 1300 гривень, йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Герман зобов’язана спростувати свої звинувачення протягом місяця.

"Суд також зобов’язав телеканал "Інтер" в найближчому випуску телепередачі "Велика політика з Євгенієм Кисельовим" надати Ганні Герман (за її власний рахунок) ефірний час для спростування поширеної нею недостовірної інформації", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 29 лютого 2008 року під час трансляції програми "Свобода" на телеканалі "Інтер" Герман заявила про те, що Шкіль "безкоштовно і без черги отримав дві квартири в минулому і в позаминулому скликанні".

Українська правда