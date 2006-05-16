Наша Україна чекає пояснень від Тимошенко

“Учора на переговорах з нашим партнерам – БЮТ та СПУ - я заявив про те, що у зв’язку з необережними заявами і з боку Юлії ТИМОШЕНКО, і з боку Олександра МОРОЗА, “Наша Україна” вимушена призупинити свою участь у переговорному процесі”. Про це повідомив керівник юридичного департаменту “Нашої України” Роман ЗВАРИЧ, повідомляє прес-служба блоку.

“Як ви пам’ятаєте, - зауважив він, - два тижні тому Юлія Володимирівна заявила, що оскільки, мовляв, у розпорядженні “Нашої України посада Президента, то прем’єром має бути представник БЮТ, а спікером Верховної Ради має стати представник СПУ”.

“Відверто кажучи, тоді я сприйняв ці заяви як невдалий жарт, – сказав Р.ЗВАРИЧ. - Але згодом Юлією Володимирівною була зроблена ще одна заява, в якій вона категорично заявила, що саме такий розподіл – їхня ультимативна умова участі у коаліції”.

“Учора під час переговорів голова ради нашого Боку Роман БЕЗСМЕРТНИЙ знову повернувся до цієї теми й запитав представників БЮТ, чи вони дійсно наполягатимуть на такому розподілі посад. На що представники БЮТ нам заявили, що це – не категорична позиція БЮТ. Згодом підійшла сама Юлія Володимирівна і знову ми отримали відповідь про те, що БЮТ не ставить такої категоричної умови в переговорному процесі”.

“Однак відразу після наших перемовин Юлія Володимирівна зробила публічну заяву про те, що посада спікера має бути збережена за Соцпартією, – заявив Р.ЗВАРИЧ. - МОРОЗ у свою чергу зробив заяву приблизно такого ж змісту, додавши, що посада секретаря РНБОУ також повинна бути предметом розподілу посад”.

“Оскільки ці заяви черговий раз прозвучали публічно, ми прийняли рішення про призупинення своєї участі у переговорному процесі до остаточного з’ясування позиції БЮТ та СПУ, – повідомив Р.ЗВАРИЧ. - Тобто - чи це дійсно ультиматум наших партерів стосовно, зокрема, спікера, чи це лише їхнє побажання. Від соціалістів ми вже отримали відповідь – що це лише пропозиція, але однозначної відповіді від БЮТ я не отримав”.

При цьому Р.ЗВАРИЧ заявив, що “безглуздо стверджувати, що посада Президента якимось чином може вплинути на розподіл посад серед учасників коаліції. Хочу нагадати, що ще до початку виборчого процесу усі політичні сили, у тому числі й БЮТ, наполягали на тому, щоб “Наша Україна” не включала Президента до свого списку. Протягом виборчої кампанії лідерка БЮТ постійно говорила про те, що “Наша Україна” не може узурпувати ЮЩЕНКА, бо він є Президентом усієї держави, усієї нації. А після виборів – зі слів Юлії Володимирівни - Віктор Андрійович раптом став Президентом “Нашої України”.

Тому, заявив Р.ЗВАРИЧ, “БЮТ повинна або спростувати свої заяви, які стосуються Президента та “Нашої України”, або публічно заявити, що таке бачення розподілу ключових посад у державі - їхня ультимативна вимога, яку вони висуватимуть під час коаліційних переговорів”.

“А ультиматумів “Наша Україна” не сприймає”, - зауважив керівник юридичного департаменту блоку.