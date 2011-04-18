Янукович: Україна має стратегічний план, але світ не стоїть на місці

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що співпраця України з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану сприятиме інтеграційним процесам на євразійському просторі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом Європейської комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ сьогодні в Києві.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що Україна має стратегічний план інтеграції до Європейського Союзу, закріплений в Законі «Про основи зовнішньої і внутрішньої політики».

«Але світ не стоїть на місці, і зміни, які відбуваються у наших сусідів – створення Митного союзу Росією з Казахстаном, Білорусією, - він змушує нас з цим рахуватись, і ми повинні створювати механізми співпраці з Митним союзом», - сказав Президент України.

При цьому він додав, що Україна обов’язково буде створювати такі механізми. В.ЯНУКОВИЧ висловив впевненість, що це не буде перешкоджати створенню зони вільної торгівлі України з Європейським Союзом.

Більше того, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що найближчим часом Росія і Казахстан увійдуть до Світової організації торгівлі, і принципи відносин з цими країнами вже будуть базуватись на принципах СОТ. «І принципи наших відносин, як на двосторонньому рівні, так і на рівні співпраці з Митним союзом, будуть будуватись на принципах СОТ», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.