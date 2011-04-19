Від ВР вимагають повної заборони реклами тютюну до 31 травня

Законопроект № 5164 про повну заборону реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів повинен бути негайно переданий на розгляд Верховної Ради України і проголосований без урахування поправок, внесених на користь тютюнових компаній.

Про це заявляють громадські активісти, коментуючи затягування Комітетом ВР з питань свободи слова та інформації підготовки документа до другого читання, повідомили УНІАН у прес-службі «Форум».

Зокрема, голова правління регіонального центру громадянського представництва «Життя» Андрій СКІПАЛЬСЬКИЙ упевнений, що ухвалення закону про повну заборону реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів буде ще одним прогресивним кроком до зменшення рівня куріння. Водночас він вказав на те, що сьогодні з боку тютюнових корпорацій йде потужний опір ухваленню законопроекту: у документ подано 71 поправку, більшість з яких ослабляють законопроект.

А.СКІПАЛЬСЬКИЙ нагадав, що в поточному році тема Всесвітнього дня без тютюну, який щорічно відзначається в світі 31 травня за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров’я, – це виконання зобов’язань Рамкової конвенції із боротьби проти тютюну, яку Україна ратифікувала 16 березня 2006 року. «Відповідно до Рамкової конвенції, упродовж 5 років після набрання нею чинності – не пізніше, ніж 4 вересня 2011 року – має бути запроваджено повну заборону на рекламу, стимулювання продажів і спонсорство тютюнових виробів», – сказав він.

А.СКІПАЛЬСЬКИЙ відзначив, що ще 16 лютого 2011 року Комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформації ухвалив рішення про створення робочої групи з підготовки документа до другого читання. «Процес створення робочої групи зайняв 2 місяці, а роботу збираються вести в дистанційному режимі. Тобто, 16 членів робочої групи повинні письмово проголосувати «за» або «проти» поправок, і обґрунтувати свої позиції. Таким чином, фахівцям комітету доведеться розбиратися з 1136-ма різними позиціями, а також «за», «проти». Як фізично це можливо для узгодження тексту, не зовсім зрозуміло», – підкреслив він.

Більше того, за словами А.СКІПАЛЬСЬКОГО, до робочої групи увійшли особи, не зацікавлені в ухваленні закону. За його словами, в робочу групу включені, переважно, представники медіа і рекламного бізнесу, аналітичних центрів, трьох представників асоціації «Укртютюн» і лише трьох організацій, що працюють у сфері громадського здоров’я.

А.СКІПАЛЬСЬКИЙ підкреслив, що такий підхід до формування групи суперечить українському законодавству, а також Рамковій конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну, яка забороняє включати в робочі групи представників, які фінансуються тютюновою індустрією або мають прямий інтерес у цій галузі.

У свою чергу, головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва», один з ініціаторів створення політичної партії «Форум» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ відзначив: «Вже майже 5 місяців тютюнові лобісти цинічно знущаються із законопроекту № 5164, тобто глумляться над Україною і над здоров’ям її громадян». На його думку, будь-яке затягування з ухваленням документа відбувається в корисливих інтересах тютюнових корпорацій, оскільки вигідно це саме їм. «Ці злочинні ігри потрібно негайно закінчувати, терміново передати законопроект на розгляд Верховної Ради і нарешті заборонити смертоносну рекламу сигарет до 31 травня – Всесвітнього дня без тютюну», – заявив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Як акцентував В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, парламент повинен прийняти проект закону без урахування поправок, внесених на догоду торговцям смертю. «Поправки депутатів Анатолія КІНАХА (Партія регіонів), Олени КОНДРАТЮК («БЮТ-Батьківщина»), Ксенії ЛЯПІНОЇ («Наша Україна – Народна Самооборона»), Артема СИНИЦІ (Партія регіонів), Олександра ГОЛУБА (Комуністична партія України), Тараса ЧОРНОВОЛА (депутатська група «Реформи заради майбутнього») зокрема надають можливість рекламувати шкідливі тютюнові вироби в Інтернеті, і тому суперечать інтересам охорони здоров’я людини», – підкреслив громадський діяч.

Директор Інституту Медіа Права Тарас ШЕВЧЕНКО також підтримує позицію, що процес формування робочої групи і, відповідно, підготовки закону затягуються. За словами Т.ШЕВЧЕНКА, якщо не буде сильного громадського тиску на процес підготовки законопроекту до другого читання, він може затягнутися на тривалий період. «Більше того, він може завершитися тим, що остаточний текст буде направлений не на користь, а на шкоду інтересам суспільства, оскільки від формулювання норм дуже залежить ефективність закону. Тому ми боїмося не стільки затягування, скільки того, що у Верховну Раду буде подано поганий документ», – підкреслив він.

Т.ШЕВЧЕНКО додав, що якщо процес доопрацювання здійснюватиметься під безперервною увагою громадськості, його можна буде передати до парламенту вже через місяць–півтора.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 30 листопада 2010 року прийняла за основу проект Закону № 5164 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів). За ухвалення законопроекту проголосували 303 народних депутата з 408, зареєстрованих в сесійному залі: 162 – від Партії регіонів, 76 – від БЮТ, 6 – від НУ–НС, 26 – від КПУ, 20 – від Блоку Литвина і 13 позафракційних депутатів.

Проектом закону, зокрема, пропонується заборонити будь-яку рекламу тютюнових виробів, а також рекламу знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими ці вироби випускаються.

Законопроект пропонує заборонити рекламу тютюнових виробів в мережі Інтернет, а також проведення будь-яких промоакцій, безкоштовної роздачі, зокрема для маркетингових досліджень і дегустації, а також обміну тютюнових виробів на інші товари, роботи і послуги.

Також повинні зникнути всі СМС-повідомлення, електронні розсилки, поштові листи, вкладки в пачки, які часто використовувалися в рекламних і акційних цілях виробниками.

Крім того, передбачається заборонити спонсорство телевізійних і радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, крім реклами в спеціалізованих виданнях і на спеціалізованих виставкових заходах.

Штраф за порушення перерахованих норм передбачається в розмірі від 30 тис. до 50 тис. грн. за кожен факт реклами на окремому рекламному носієві або за кожен окремий захід з метою стимулювання продажу тютюнових виробів.