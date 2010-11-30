В Україні заборонять будь-які «тютюнові» акції?

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 303 народних депутата з 408, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонується заборонити, додатково до тих видів реклами, стимулювання продажу та спонсорства тютюнових виробів, які вже заборонені в Україні, такі види реклами та заходи стимулювання продажу та спонсорства тютюнових виробів: проведення заходів з безоплатної роздачі, в тому числі для маркетингових досліджень та дегустації, обміну тютюнових виробів на тютюнові вироби чи будь-які інші товари, роботи, послуги; використання тютюнових виробів з метою отримання товарів, робіт, послуг; пропонування або надання будь-якого прямого чи непрямого відшкодування на придбання або використання тютюнових виробів; пропонування або надання бонусів, премій, повернення готівкових коштів, права на участь у будь-якій грі, лотереї, конкурсі, події, прямо або опосередковано пов’язаних з тютюновими виробами, або якщо умовою надання, або участі в яких, є придбання або вживання тютюнових виробів.

Також проектом закону передбачено встановити заборону на продаж тютюнових виробів у наборі з будь-якими іншими товарами або послугами; розміщення інформації про виробника тютюнових виробів та/або тютюнові вироби у місцях, де ці вироби реалізуються чи надаються споживачеві, у тому числі на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі, за виключенням одного плаката розміром не більше 40 см на 30 см на одне місце торгівлі, в якому надається текстова інформація про наявні в продажу тютюнові вироби та ціни на них; розміщення інформації з метою стимулювання продажу тютюну безпосередньо на тютюнових виробах та/або їх упаковці, в тому числі: малюнків та інших зображень, які не є частиною захищеної торгової марки; адрес веб-сайтів, електронної пошти; вкладень до упаковки тютюнових виробів; текстової або графічної інформації на прозорій обгортці упаковки тютюнових виробів;

Крім того, законопроектом пропонується заборонити розміщення інформації щодо тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, в місцях проведення розважальних заходів, в місцях роздрібної торгівлі, на автотранспортних засобах та обладнанні; надсилання повідомлень поштою, електронною поштою, повідомлень на мобільні телефони, поширення відеодисків, відеоматеріалів, компакт-дисків, комп’ютерних та інших ігор, розміщення інформації в мережі Інтернет з метою стимулювання продажу тютюнових виробів тощо.

Цей список не є вичерпним і заборона стосується також інших заходів прямого та непрямого стимулювання продажу тютюнових виробів та вживання тютюну.

Реклама тютюнових виробів буде дозволена лише у спеціалізованих виданнях тютюнової галузі та на спеціальних виставкових заходах, що проводяться виключно для виробників та оптових продавців тютюнових виробів.