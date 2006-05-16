Порошенко: «Наша Україна» не виходила з переговорного процесу

«Наша Україна» не виходила з переговорного процесу про створення коаліції, але вимагає дезавуювати заяви щодо розподілу посад прем’єр-міністра та голови Верховної Ради України, заявив журналістам один з лідерів «Нашої України» Петро ПОРОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що сьогодні зранку відбулося засідання політичної ради блоку «Наша Україна». «Ми звернулися до наших колег з проханням дезавуювати вчорашні заяви керівника Блоку Юлії Тимошенко щодо визначення розподілу посад прем’єр-міністра, голови Верховної Ради».

За словами П.ПОРОШЕНКА, «Наша Україна» отримала від політичних партнерів запевнення, що вони будуть «утримуватися до підписання угоди від будь-яких коментарів з цього приводу (про розподіл посад – УНІАН)».

П.ПОРОШЕНКО наголосив, що позиція «Нашої України» залишається незмінною, тобто спочатку необхідно затвердити коаліційну угоду, а вже потім розподіляти посади. Він зазначив, що зараз продовжуються консультації щодо «форми дезавуювання вчорашньої заяви».

На думку П.ПОРОШЕНКА, винесення на сьогодні питання про розподіл посад – “це фактично торпедування або блокування створення коаліції”.

Він наголосив, що у «Нашої України» і далі є політична воля для створення демократичної коаліції. «Наскільки така воля існує з боку наших партнерів, покаже час», - підкреслив П.ПОРОШЕНКО.