Бізнесмени вдячні Єханурову за те, що він не зробив

Екс-секретар Ради нацоінальної безпеки та оборони України Анатолій КІНАХ називає одним з позитивів уряду Юрія ЄХАНУРОВА намагання не заважати працювати бізнесу.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН.

“Уряд ЄХАНУРОВА працював у складних умовах виборчої кампанії, в умовах пошуку ефективної політичної конфігурації влади в Україні і, як один з позитивів, уряд ЄХАНУРОВА на відміну від попереднього уряду ТИМОШЕНКО, хоча б робив спробу не заважати працювати, а це вже великий плюс”, - сказав А.КІНАХ.

Він наголосив, що для бізнесменів найголовнішим є не лише створення владою рівних умов ведення бізнесу, але й невтручання у бізнес.

Водночас А.КІНАХ підкреслив, що завжди дотримується морального принципу: ніколи не характеризувати сьогоднішні проблеми на основі того, що вони перейшли від попередньої влади чи попереднього уряду. “Не можна показувати пальцем назад, навпаки, треба зміцнювати позитивну спадкоємність, спиратися на досвід і не повторювати помилки”, - сказав екс-секретар РНБО.