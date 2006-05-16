5 ”регіоналів” відмовилися від депутатських мандатів

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 13 народних депутатів України, зокрема 2 – від Партії регіонів, 2 – від Блоку Юлії Тимошенко, 3 – від блоку «Наша Україна», 2 – від Соціалістичної партії України і 4 – від Комуністичної партії України.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалено сьогодні під час засідання ЦВК.

«Таким чином, ми зареєстрували всіх депутатів від СПУ і КПУ, не зареєстрованими залишаються 15 депутатів, з них для п`яти продовжено термін реєстрації, п`ять депутатів написали заяви про відмову від депутатського мандата, і в процесі реєстрації перебувають документи ще п`яти депутатів, зокрема Анатолія МАТВІЄНКА», - сказав голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ.

Зокрема, сьогодні депутатські мандати одержали Ольга ГЕРАСИМ’ЮК, Володимир ЛАНОВИЙ – від блоку «Наша Україна»; Олексій БАБУРІН і Леонід ГРАЧ – від КПУ; Ніна КАРПАЧОВА, Анатолій КУКОБА – від Партії регіонів і Микола РУДЬКОВСЬКИЙ – від СПУ.

Голова ЦВК повідомив, що від депутатських мандатів відмовилися 5 представників Партії регіонів: Анатолій БЛИЗНЮК (голова Донецької облради), Володимир ДЕМЬОХІН (голова Херсонської облради), Михайло ДОБКІН (мер Харкова), Василь САЛИГІН (голова Харківської облради), Валерій САРАТОВ (голова Севастопольської міськради).

«Заяви цих депутатів буде розглянуто після завершення процедури реєстрації 18 травня, потім, після оприлюднення їхніх прізвищ, список депутатів від Партії регіонів просунеться на 5 чоловік вгору», - відзначив Я.ДАВИДОВИЧ.

Таким чином, станом на 16 травня ЦВК зареєструвала 435 із 450 народних депутатів, зокрема 180 – від Партії регіонів, 126 – від БЮТ, 74 – від блоку «Наша Україна», 33 – від СПУ і 21 – від КПУ.