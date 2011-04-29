Печерський суд встановив адвокатам Луценка граничний термін

Печерський районний суд Києва обмежив адвокатам екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА термін ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, встановивши граничний строк - 16 травня.

Як повідомив УНІАН адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН, таким чином Печерський райсуд сьогодні задовольнив подання слідчого генпрокуратури Сергія ВОЙЧЕНКА, в якому він наполягав на встановленні кінцевих термінів ознайомлення захисників Ю.ЛУЦЕНКА з матеріалами його справи.

Коментуючи такий перебіг подій, І.ФОМІН сказав: «Це фактично є відповіддю на нашу вчорашню заяву на ім’я ПШОНКИ, в якій ми просили надати можливість підписати відповідні документи, що ми відмовляємось від подальшого ознайомлення із справою, якщо саме це є перешкодою для звільнення з-під варти Ю.ЛУЦЕНКА».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні сайт “Народної самооборони” повідомив, що слідство на чолі із першим заступником генерального прокурора України Ренатом КУЗЬМІНИМ ініціювало терміновий розгляд сьогодні у Печерському районному суді Києва питання про встановлення термінів ознайомлення зі справою для адвокатів Ю.ЛУЦЕНКА.

У повідомленні зазначається, що, “процес ознайомлення Ю.ЛУЦЕНКА зі справою затягує саме слідство”. “Більше трьох місяців адвокати екс-міністра добивалися права на фотофіксацію справи, не кажучи вже про задоволення інших, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом, моментів”, - заявляють у “Народній самообороні”.

У повідомленні йдеться, що фактично можливість робити ксерокопії з матеріалів кримінальної справи адвокати Ю.ЛУЦЕНКА отримали лише 4 квітня, а на цей час “відкопійовано матеріали, які містяться у 38 із 47 томів кримінальної справи”.

Як зазначають у “Народній самообороні”, жодної копії матеріалів досудовим слідством адвокатам не дозволено винести за межі приміщення Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури. У партії також заявляють, що “своїм прагненням за допомогою кишенькового Печерського суду столиці обмежити терміни ознайомлення адвокатів Ю.ЛУЦЕНКА зі справою Генпрокуратура фактично прагне позбавити екс-міністра можливості повноцінного захисту у суді”.