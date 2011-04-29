Миколі Хрієнку дозволили їхати до Росії

Росія дозволила в`їзд до країни українському журналістові Миколі Хрієнку, повідомив журналістам директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин. "Російська сторона нам передала, що він може їхати до Російської Федерації без перешкод. Питання зняте", - сказав він.

За словами О.Волошина, російська сторона пояснила причини недопуску М.Хрієнка тим, що він раніше порушував правила перебування на територіях з особливим режимом відвідин іноземними громадянами.

"МЗС України задоволений оперативною реакцією Росії, а також тим фактом, що ніякого політичного підтексту у цього інциденту не немає", - сказав О.Волошин.

Як повідомляв УНІАН, заслуженого журналіста України, учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Миколу ХРІЄНКА 24 квітня не впустили на територію Російської Федерації.

За словами журналіста, 24 квітня він відбув до Москви потягом № 142 «Київ - Москва».

«О 21.00 за київським часом на російській залізничній станції Суземка після прикордонного контролю троє людей у формі, які представилися представниками прикордонної служби, повідомили, що я мушу зійти з поїзда і пройти з ними. На мою вимогу дати пояснення таким діям російські прикордонники відповіли, що мені заборонено в’їзд на територію Російської Федерації, мої паспортні дані внесені до списку нев’їзних. Цей список – це цілий «талмуд» товщиною у три пальці”, - заувжив М.ХРІЄНКО.

Після проведення протокольного допиту, під час якого прикордонники з’ясовували мету поїздки, деталі попередніх візитів до Росії, журналіста депортували до України потягом № 89 «Москва – Жмеринка».

Своє обурення з приводу цієї ситуації висловив голова Національної спілки журналістів України Ігор ЛУБЧЕНКО: “Для того, аби не пускати Миколу ХРІЄНКА до Росії, не було жодних підстав. Він – журналіст. А це перешкоджання його професійній діяльності».

Як зазначає видання, раніше М.ХРІЄНКО двічі проводив фотозйомку та готував матеріал з траурних заходів на Митинському кладовищі Москви – у 1996 та у 2007 роках. Журналіст є автором і виконавцем масштабного проекту «Українці за Уралом», який тривав з 2004 по 2010 рік.