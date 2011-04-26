Миколу Хрієнка внесли до "чорного списку" в Росії

Заслуженого журналіста України, учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Миколу ХРІЄНКА не впустили на територію Російської Федерації.

Як повідомляє газета “День”, журналіст їхав до Москви для підготовки матеріалу із траурного мітингу на Чорнобильському меморіалі на Митинському кладовищі.

Видання дізналося про ситуацію від самого М.ХРІЄНКА, з яким зв’язалося, щоб дізнатися, як іде підготовка матеріалу.

За словами журналіста, 24 квітня він відбув до Москви потягом № 142 «Київ - Москва».

«О 21.00 за київським часом на російській залізничній станції Суземка після прикордонного контролю троє людей у формі, які представилися представниками прикордонної служби, повідомили, що я мушу зійти з поїзда і пройти з ними. На мою вимогу дати пояснення таким діям російські прикордонники відповіли, що мені заборонено в’їзд на територію Російської Федерації, мої паспортні дані внесені до списку нев’їзних. Цей список – це цілий «талмуд» товщиною у три пальці”, - заувжив М.ХРІЄНКО.

Після проведення протокольного допиту, під час якого прикордонники з’ясовували мету поїздки, деталі попередніх візитів до Росії, журналіста депортували до України потягом № 89 «Москва – Жмеринка».

О 1.20 25 квітня М.ХРІЄНКО повернувся до Києва.

Своє обурення з приводу цієї ситуації висловив голова Національної спілки журналістів України Ігор ЛУБЧЕНКО: “Для того, аби не пускати Миколу ХРІЄНКА до Росії, не було жодних підстав. Він – журналіст. А це перешкоджання його професійній діяльності».

Як зазначає видання, раніше М.ХРІЄНКО двічі проводив фотозйомку та готував матеріал з траурних заходів на Митинському кладовищі Москви – у 1996 та у 2007 роках. Там поховані 27 ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Шестеро з них, випускники Черкаського пожежно-технічного училища, отримавши надвисоку дозу опромінення, померли одразу – Володимир Правик, Віктор Кібенок, Микола Ващук, Василь Ігнатенко, Володимир Тишура, Микола Титенок. Найстаршому з них було лише 26 років.

М.ХРІЄНКО особисто знайомий з батьками багатьох похованих у Москві ліквідаторів.

Журналіст є автором і виконавцем масштабного проекту «Українці за Уралом», який тривав з 2004 по 2010 рік. Проект мав на меті дослідити життя українців за походженням у Росії і широко висвітлювався в українській та російській пресі. Газета «День» опублікувала близько десяти матеріалів за результатами проекту. М.ХРІЄНКО визнаний Людиною року-2010 за версією «Дня».

Газета звернулася до МЗС України з приводу інциденту. Директор Департаменту інформаційної політики МЗС Олег ВОЛОШИН так прокоментував ситуацію із забороною на в’їзд до РФ українського журналіста: «Міністерство закордонних справ уважно поставилось до цього випадку. З цього приводу до МЗС був запрошений високопоставлений представник Посольства Російської Федерації в Україні, якому була вручена нота, якою українське зовнішньополітичне відомство просить надати роз’яснення інциденту із заслуженим журналістом України Миколою ХРІЄНКОМ. При цьому українське зовнішньополітичне відомство виходить з того, що свобода пересування громадян України та Росії через українсько-російський кордон у тому числі журналістів є невід’ємною і важливою складовою українсько-російських партнерських відносин».