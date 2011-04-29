Тимошенко: примусове годування Луценка Євросуд вважатиме катуванням

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що примусове годування в СІЗО екс-міністра внутрішніх справ Юлія ЛУЦЕНКА є катуванням і порушенням прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам.

«Це без будь-яких сумнівів є катуванням, і тому я хотіла б попередити Генпрокуратуру і тих людей, які збираються виконувати всі її незаконні розпорядження, що проти волі людини, а саме Юрія ЛУЦЕНКА, нічого робити не можна. Це прямо заборонено Конституцією», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, примусове годування Ю.ЛУЦЕНКА обов’язково буде визнано Європейським судом з прав людини як катування. «Катування людей – це аморальний вчинок, який обов’язково буде покараний. Єдине, що ви зараз можете зробити – це я звертаюсь до пана ЯНУКОВИЧА – це випустити ЛУЦЕНКА на волю, тому що він там утримується незаконно», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 квітня, прес-служба Генпрокуратури заявила, що Ю.ЛУЦЕНКО не голодує в СІЗО.

В ГПУ зазначили, що «захисниками обвинуваченого Ю.ЛУЦЕНКА та його дружиною в мережі Інтернет розповсюджені неправдиві заяви про те, що нібито він оголосив голодування і з 22 квітня 2011 року відмовляється від їжі, у зв’язку з чим нібито погіршився стан його здоров’я».

За інформацією керівництва Київського СІЗО, обвинувачений Ю.ЛУЦЕНКО, утримуючись на законних підставах у зазначеній установі, від їжі не відмовлявся і продовжує приймати її на рівні з іншими затриманими. Крім того, він регулярно отримує передачі.

Учора, 28 квітня, адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН не виключив, що персонал СІЗО може вдатися до дій, щоб примусово годувати його підзахисного, який оголосив голодовку. «Ми розуміємо, що така ситуація може виникнути, і вона виникне. Ми розуміємо, що дії певні СІЗО може запровадити у зв’язку з оголошенням Юрієм Віталійовичем голодування», - сказав І.ФОМІН, додавши при цьому: «Подібні дії були по відношенню до мого іншого підзахисного».