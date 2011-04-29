Луценка перевели в одномісну камеру і показали, як ламають голодуючих

У зв’язку з тим, що сьогодні колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО письмово поставив до відома керівництво Лук’янівського СІЗО про те, що він оголошує голодовку, його було переведено в одномісну камеру.

Про це УНІАН повідомила дружина Ю.ЛУЦЕНКА Ірина ЛУЦЕНКО, яка одночасно виступає в ролі громадського захисника.

За словами І.ЛУЦЕНКО, сьогодні о 15.00, коли вона прийшла відвідати свого чоловіка, її запросили «для співбесіди з керівництвом СІЗО», де їй було повідомлено, що сьогодні Ю.ЛУЦЕНКО написав заяву на ім`я керівництва про відмову від вживання їжі.

У той же час, як зазначила І.ЛУЦЕНКО, керівництво СІЗО поінформувало її про те, що після отримання від її чоловіка вказаного документа, він був ознайомлений «з внутрішнім наказом слідчого ізолятору щодо дій працівників СІЗО в разі відмови від прийняття їжі… Також Ю.ЛУЦЕНКУ показали пристрої, які можуть бути застосовані щодо нього для примусового прийняття їжі».